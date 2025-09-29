Fyrirtækjaskrá
Swiggy Markaðsrekstur Laun

Meðaltal Markaðsrekstur heildarlauna in India hjá Swiggy er á bilinu ₹4.4K til ₹6.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiggy. Síðast uppfært: 9/29/2025

Meðaltal heildarlauna

₹4.7K - ₹5.5K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹4.4K₹4.7K₹5.5K₹6.1K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðsrekstur hjá Swiggy in India er árleg heildarlaun upp á ₹6,081. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swiggy fyrir Markaðsrekstur hlutverkið in India er ₹4,366.

