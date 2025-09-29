Swiggy Viðskiptasérfræðingur Laun

Viðskiptasérfræðingur kjör in India hjá Swiggy eru á bilinu ₹16.3K á year fyrir L6 til ₹70.8K á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹19.2K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiggy. Síðast uppfært: 9/29/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L6
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Swiggy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
