Swift Navigation Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in United States hjá Swift Navigation er samtals $183K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swift Navigation. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Samtals á ári
$183K
Stig
L6
Grunnlaun
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Swift Navigation?

$160K

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Swift Navigation in United States er árleg heildarlaun upp á $222,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swift Navigation fyrir Vörustjóri hlutverkið in United States er $170,000.

