Fyrirtækjaskrá
STORD
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

STORD Laun

Laun hjá STORD eru á bilinu $134,325 í heildarjöfnum á ári fyrir Tækniforritstjóri í neðri kantinum til $271,350 fyrir Starfsmannastjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá STORD. Síðast uppfært: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $167K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Starfsmannastjóri
$271K
Gagnafræðingur
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vörustjóri
$202K
Tækniforritstjóri
$134K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá STORD eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá STORD er Starfsmannastjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $271,350. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá STORD er $167,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá STORD

Tengd fyrirtæki

  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • ShipBob
  • NEXT Trucking
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði