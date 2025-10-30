Stenn Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Spain hjá Stenn er samtals €137K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Stenn. Síðast uppfært: 10/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Samtals á ári
€137K
Stig
M5
Grunnlaun
€137K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
18 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Stenn in Spain er árleg heildarlaun upp á €164,124. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Stenn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Spain er €136,677.

