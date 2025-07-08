SRS Acquiom Laun

Laun hjá SRS Acquiom eru á bilinu $120,600 í heildarjöfnum á ári fyrir Lögfræði í neðri kantinum til $172,135 fyrir Verkefnisstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá SRS Acquiom. Síðast uppfært: 11/30/2025
