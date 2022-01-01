Fyrirtækjaskrá
Squarespace
Squarespace Laun

Laun hjá Squarespace eru á bilinu $59,900 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $478,333 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Squarespace. Síðast uppfært: 11/30/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Vörustjóri
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vöruhönnuður
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Gagnafræðingur
L3 $155K
L4 $200K
Gagnafræðingur
Median $135K
Fjármálafræðingur
Median $190K
Markaðssetning
Median $164K
Ráðningarfulltrúi
Median $150K
UX Rannsakandi
Median $151K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$79.6K
Viðskiptarekstrarstjóri
$274K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$118K
Þjónustuver
Median $59.9K
Gagnafræðistjóri
$224K
Mannauður
$141K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$191K
Tækniforritstjóri
Median $202K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

15%

ÁR 1

25%

ÁR 2

30%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Squarespace eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (30.00% árlega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (30.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Squarespace er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the L7 level með árlegar heildarbætur upp á $478,333. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Squarespace er $195,822.

