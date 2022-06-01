Fyrirtækjaskrá
Sportradar
Sportradar Laun

Laun hjá Sportradar eru á bilinu $84,253 í heildarjöfnum á ári fyrir Vörustjóri í neðri kantinum til $136,518 fyrir Gagnafræðingur í efri kantinum.

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $93.6K
Viðskiptasérfræðingur
$133K
Gagnafræðingur
$137K

Vörustjóri
$84.3K
Forritstjóri
$93.9K
Verkefnastjóri
$96.5K
Algengar spurningar

