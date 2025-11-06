Fyrirtækjaskrá
Solarisbank
Solarisbank Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Berlin Metropolitan Region

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Berlin Metropolitan Region hjá Solarisbank er samtals €83.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Solarisbank. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Samtals á ári
€83.5K
Stig
Triangle 1
Grunnlaun
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Solarisbank in Berlin Metropolitan Region er árleg heildarlaun upp á €118,233. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Solarisbank fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Berlin Metropolitan Region er €79,948.

