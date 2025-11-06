SoftServe Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Ukraine

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Ukraine hjá SoftServe eru á bilinu UAH 419K á year fyrir L1 til UAH 2.74M á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ukraine er samtals UAH 2.13M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SoftServe. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
