  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Mexico

SoftServe Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Mexico

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Mexico hjá SoftServe eru á bilinu MX$710K á year fyrir L2 til MX$891K á year fyrir L3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Mexico er samtals MX$657K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SoftServe. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
(Byrjendaþrep)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá SoftServe?

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá SoftServe in Mexico er árleg heildarlaun upp á MXMX$26,187,808. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SoftServe fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Mexico er MXMX$18,847,734.

