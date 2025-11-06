SoftServe Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Lviv Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Lviv Metropolitan Area hjá SoftServe eru á bilinu UAH 551K á year fyrir L1 til UAH 2.14M á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Lviv Metropolitan Area er samtals UAH 2M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SoftServe. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
