Fyrirtækjaskrá
SoftServe
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Lviv Metropolitan Area

SoftServe Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Lviv Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Lviv Metropolitan Area hjá SoftServe eru á bilinu UAH 551K á year fyrir L1 til UAH 2.14M á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Lviv Metropolitan Area er samtals UAH 2M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SoftServe. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
(Byrjendaþrep)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Skoða 1 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 835K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 918K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá SoftServe?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá SoftServe in Lviv Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á UAH 3,130,875. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SoftServe fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Lviv Metropolitan Area er UAH 2,003,760.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá SoftServe

Tengd fyrirtæki

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði