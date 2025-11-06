Fyrirtækjaskrá
SoftServe Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Krakow Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Krakow Metropolitan Area hjá SoftServe eru á bilinu PLN 191K á year fyrir L2 til PLN 309K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Krakow Metropolitan Area er samtals PLN 246K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SoftServe. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
(Byrjendaþrep)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Skoða 1 Fleiri þrep
Hvað eru starfsþrep hjá SoftServe?

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá SoftServe in Krakow Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á PLN 341,010. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SoftServe fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Krakow Metropolitan Area er PLN 246,059.

