SoftServe Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Colombia

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Colombia hjá SoftServe eru samtals COP 167.51M á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Colombia er samtals COP 200.61M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SoftServe. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
