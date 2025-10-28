Softeq Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Poland hjá Softeq er samtals PLN 214K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Softeq. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Samtals á ári
PLN 214K
Stig
-
Grunnlaun
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Softeq in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 265,392. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Softeq fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Poland er PLN 185,774.

