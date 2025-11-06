Fyrirtækjaskrá
SoftBank
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Tokyo Area

SoftBank Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Tokyo Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Tokyo Area hjá SoftBank er samtals ¥5.89M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SoftBank. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Samtals á ári
¥5.89M
Stig
L3
Grunnlaun
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bónus
¥2.54M
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá SoftBank in Greater Tokyo Area er árleg heildarlaun upp á ¥14,567,298. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SoftBank fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Tokyo Area er ¥3,573,168.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá SoftBank

Tengd fyrirtæki

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði