  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • New York City Area

Socure Gagnafræðingur Laun á New York City Area

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in New York City Area hjá Socure er samtals $210K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Socure. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Samtals á ári
$210K
Stig
Lead Data Scientist
Grunnlaun
$210K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Socure?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Socure eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Socure in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $218,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Socure fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in New York City Area er $160,000.

