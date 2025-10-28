Fyrirtækjaskrá
Societe Generale
Societe Generale Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in India hjá Societe Generale eru á bilinu ₹4.93M á year fyrir L4 til ₹4.6M á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹4.5M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Societe Generale. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Societe Generale in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,730,145. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Societe Generale fyrir Vörustjóri hlutverkið in India er ₹4,636,968.

