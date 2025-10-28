Societe Generale Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in India hjá Societe Generale eru á bilinu ₹4.93M á year fyrir L4 til ₹4.6M á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹4.5M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Societe Generale. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***