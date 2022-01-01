Fyrirtækjaskrá
Snowflake
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Snowflake Laun

Laun hjá Snowflake eru á bilinu $37,476 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $979,200 fyrir Gagnafræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Snowflake. Síðast uppfært: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Sala
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Söluþróunarfulltrúi

Reikningsstjóri

Lausnararkitekt
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Gagnarkitekt

Skýöryggisarkitekt

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Vörustjóri
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M3 $616K
M4 $769K
Söluverkfræðingur
IC3 $303K
IC4 $297K
Tækniforritstjóri
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Gagnafræðingur
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Vöruhönnuður
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Notendaupplifunarhönnuður

Fjármálafræðingur
Median $118K
Mannauður
Median $185K
Ráðningarfulltrúi
Median $170K

Talangaleitartæknir

Endurskoðandi
Median $226K

Tæknibókari

Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $155K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $256K
Lögfræði
Median $210K
Verkefnisstjóri
Median $300K
Netöryggisfræðingur
Median $105K
Áætlunarstjóri
Median $240K
Viðskiptarekstur
$370K
Viðskiptarekstrarstjóri
$784K
Viðskiptaþróun
$289K
Þjónustuver
$37.5K
Gagnafræðingur
$210K
Gagnafræðistjóri
$979K
Grafískur hönnuður
$623K
Markaðssetning
$174K
Markaðsrekstur
$121K
Starfsmannarekstur
$194K
Tekjurekstur
$480K
Tækniviðskiptavinastjóri
$134K
Tæknirithöfundur
$303K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snowflake eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snowflake eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snowflake eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Snowflake er Gagnafræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $979,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Snowflake er $290,692.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Snowflake

Tengd fyrirtæki

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði