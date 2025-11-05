Fyrirtækjaskrá
Snap
  • Laun
  • Tækniforritstjóri

  • Öll Tækniforritstjóri laun

  • Greater Los Angeles Area

Snap Tækniforritstjóri Laun á Greater Los Angeles Area

Tækniforritstjóri kjör in Greater Los Angeles Area hjá Snap eru á bilinu $317K á year fyrir L4 til $688K á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Los Angeles Area er samtals $356K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Snap. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$317K
$174K
$111K
$32.1K
L5
$374K
$209K
$153K
$13K
L6
$520K
$232K
$264K
$23.9K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (8.33% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÁR 1

33%

ÁR 2

13%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 54% ávinst á 1st-ÁR (4.50% mánaðarlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (2.75% mánaðarlega)

  • 13% ávinst á 3rd-ÁR (1.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tækniforritstjóri hjá Snap in Greater Los Angeles Area er árleg heildarlaun upp á $688,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Snap fyrir Tækniforritstjóri hlutverkið in Greater Los Angeles Area er $368,000.

