Snap Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Snap eru á bilinu $208K á year fyrir L3 til $927K á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $410K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Snap. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ÁR 1
Hjá Snap eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (8.33% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (2.77% mánaðarlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (2.77% mánaðarlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (2.77% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Snap eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÁR 1
33%
ÁR 2
13%
ÁR 3
Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
54% ávinst á 1st-ÁR (4.50% mánaðarlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (2.75% mánaðarlega)
13% ávinst á 3rd-ÁR (1.08% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil