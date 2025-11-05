Snap Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater London Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater London Area hjá Snap eru á bilinu £96.7K á year fyrir L3 til £262K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater London Area er samtals £188K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Snap. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
£96.7K
£72.6K
£20.9K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.4K
£744.8
L5
£262K
£132K
£129K
£0
L6
£ --
£ --
£ --
£ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
100%
ÁR 1
Hjá Snap eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (8.33% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (2.77% mánaðarlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (2.77% mánaðarlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (2.77% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Snap eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÁR 1
33%
ÁR 2
13%
ÁR 3
Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
54% ávinst á 1st-ÁR (4.50% mánaðarlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (2.75% mánaðarlega)
13% ávinst á 3rd-ÁR (1.08% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
