Snap Gagnafræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Greater Los Angeles Area hjá Snap er á bilinu $130K til $190K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Snap. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$150K - $171K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$130K$150K$171K$190K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (8.33% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÁR 1

33%

ÁR 2

13%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 54% ávinst á 1st-ÁR (4.50% mánaðarlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (2.75% mánaðarlega)

  • 13% ávinst á 3rd-ÁR (1.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Snap in Greater Los Angeles Area er árleg heildarlaun upp á $189,980. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Snap fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Greater Los Angeles Area er $130,410.

