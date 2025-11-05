Snap Gagnafræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Greater Los Angeles Area hjá Snap er á bilinu $130K til $190K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Snap. Síðast uppfært: 11/5/2025
Meðaltal heildarlauna
100%
ÁR 1
Hjá Snap eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (8.33% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (2.77% mánaðarlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (2.77% mánaðarlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (2.77% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Snap eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÁR 1
33%
ÁR 2
13%
ÁR 3
Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
54% ávinst á 1st-ÁR (4.50% mánaðarlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (2.75% mánaðarlega)
13% ávinst á 3rd-ÁR (1.08% mánaðarlega)
Monthly vesting, no 1 year cliff