Snap
Snap Endurskoðandi Laun á Greater Los Angeles Area

Miðgildi Endurskoðandi launapakka in Greater Los Angeles Area hjá Snap er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Snap. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
Snap
Accountant
Los Angeles, CA
Samtals á ári
$120K
Stig
-
Grunnlaun
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Snap?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (8.33% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÁR 1

33%

ÁR 2

13%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 54% ávinst á 1st-ÁR (4.50% mánaðarlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (2.75% mánaðarlega)

  • 13% ávinst á 3rd-ÁR (1.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Endurskoðandi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti.

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Tæknibókari

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Endurskoðandi hjá Snap in Greater Los Angeles Area er árleg heildarlaun upp á $255,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Snap fyrir Endurskoðandi hlutverkið in Greater Los Angeles Area er $120,000.

Önnur úrræði