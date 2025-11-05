Smartsheet Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Edinburgh Metro Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Edinburgh Metro Area hjá Smartsheet eru á bilinu £70K á year fyrir SE II til £160K á year fyrir Senior SE II. Miðgildi yearlegrar launapakka in Edinburgh Metro Area er samtals £177K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Smartsheet. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Smartsheet eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
34%
ÁR 3
Hjá Smartsheet eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)
34% ávinst á 3rd-ÁR (8.50% ársfjórðungslega)
