Smartsheet Gagnafræðingur Laun á Greater Seattle Area

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Greater Seattle Area hjá Smartsheet er samtals $160K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Smartsheet. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Samtals á ári
$160K
Stig
Senior
Grunnlaun
$160K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Smartsheet eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

34%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Smartsheet eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

  • 34% ávinst á 3rd-ÁR (8.50% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Smartsheet in Greater Seattle Area er árleg heildarlaun upp á $275,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Smartsheet fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Greater Seattle Area er $161,500.

