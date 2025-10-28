Sleep Number Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in United States hjá Sleep Number er á bilinu $161K til $229K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sleep Number. Síðast uppfært: 10/28/2025
Meðaltal heildarlauna
Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Sleep Number eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)