  • Lausnararkitekt

  • Öll Lausnararkitekt laun

  • Greater Toronto Area

Slalom Build Lausnararkitekt Laun á Greater Toronto Area

Miðgildi Lausnararkitekt launapakka in Greater Toronto Area hjá Slalom Build er samtals CA$143K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Slalom Build. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Samtals á ári
CA$143K
Stig
L5
Grunnlaun
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$2K
Ár hjá fyrirtæki
7 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá Slalom Build in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$176,921. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Slalom Build fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$166,381.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Slalom Build

