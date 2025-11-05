Fyrirtækjaskrá
Slalom Build
Slalom Build Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Toronto Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Toronto Area hjá Slalom Build eru á bilinu CA$98.9K á year fyrir Engineer til CA$129K á year fyrir Senior Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$108K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Slalom Build. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Engineer
(Byrjendaþrep)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Slalom Build in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$128,634. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Slalom Build fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$104,146.

