Slalom Build Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Chicago Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Chicago Area hjá Slalom Build eru á bilinu $97.4K á year fyrir Engineer til $189K á year fyrir Senior Architect. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Chicago Area er samtals $140K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Slalom Build. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
