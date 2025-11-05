Slalom Build Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Canada

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá Slalom Build eru á bilinu CA$101K á year fyrir Engineer til CA$139K á year fyrir Architect. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$109K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Slalom Build. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
Engin laun fundust
