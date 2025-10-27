Skai Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Israel hjá Skai er samtals ₪334K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Skai. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Samtals á ári
₪334K
Stig
L3
Grunnlaun
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Skai?
Nýjustu launaupplýsingar
Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Skai in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪509,197. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Skai fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Israel er ₪380,236.

