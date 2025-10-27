SIX Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Switzerland hjá SIX er samtals CHF 117K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SIX. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 117K
Stig
Software Engineer
Grunnlaun
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 4.5K
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá SIX in Switzerland er árleg heildarlaun upp á CHF 146,006. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SIX fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Switzerland er CHF 118,656.

