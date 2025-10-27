Fyrirtækjaskrá
SIX
SIX Netöryggisfræðingur Laun

Miðgildi Netöryggisfræðingur launapakka hjá SIX er samtals CHF 85.2K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SIX. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 85.2K
Stig
hidden
Grunnlaun
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 4.3K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Netöryggisfræðingur hjá SIX er árleg heildarlaun upp á CHF 136,143. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SIX fyrir Netöryggisfræðingur hlutverkið er CHF 85,193.

