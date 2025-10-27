SIX Vörustjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
SIX
Miðgildi Vörustjóri launapakka in Switzerland hjá SIX er samtals CHF 116K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SIX. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 116K
Stig
5
Grunnlaun
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 8.9K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá SIX in Switzerland er árleg heildarlaun upp á CHF 124,699. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SIX fyrir Vörustjóri hlutverkið in Switzerland er CHF 119,935.

Önnur úrræði