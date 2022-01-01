Fyrirtækjaskrá
Silicon Labs
Silicon Labs Laun

Launasvið Silicon Labs eru frá $50,868 í heildarbótum á ári fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í neðri enda til $301,500 fyrir Tæknileg verkefnastjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Silicon Labs. Síðast uppfært: 8/25/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $135K
Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $150K

ASIC verkfræðingur

Viðskiptaþróun
$194K

Upplýsingatæknifræðingur
$94.5K
Vöruhönnuður
$89.7K
Vörustjóri
$146K
Verkefnastjóri
$221K
Sala
$102K
Netöryggissérfræðingur
$165K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$50.9K
Tæknileg verkefnastjóri
$302K
Úthlutunaráætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Silicon Labs eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:

  • 33% er hlotið í 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% er hlotið í 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% er hlotið í 3rd-ÁR (33.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Silicon Labs er Tæknileg verkefnastjóri at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $301,500. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Silicon Labs er $145,725.

