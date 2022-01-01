Silicon Labs Laun

Launasvið Silicon Labs eru frá $50,868 í heildarbótum á ári fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í neðri enda til $301,500 fyrir Tæknileg verkefnastjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Silicon Labs. Síðast uppfært: 8/25/2025
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Silicon Labs eru RSUs háð 3 ára úthlutunaráætlun:
33% er hlotið í 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% er hlotið í 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% er hlotið í 3rd-ÁR (33.00% árlega)
