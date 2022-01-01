Fyrirtækjaskrá
SiFive Laun

Launasvið SiFive eru frá $61,777 í heildarbótum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri enda til $198,990 fyrir Rafmagnsverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá SiFive. Síðast uppfært: 8/22/2025

$160K

Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $79K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $61.8K
Rafmagnsverkfræðingur
$199K

Tæknilegur höfundur
$92.5K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
Options

Hjá SiFive eru Options háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

