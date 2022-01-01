Fyrirtækjaskrá
Shopee
Shopee Laun

Laun hjá Shopee eru á bilinu $13,594 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptaþróun í neðri kantinum til $231,746 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Shopee. Síðast uppfært: 9/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Gervigreindarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $74.9K
Gagnasérfræðingur
Median $57K

Viðskiptasérfræðingur
Median $75.8K
Viðskiptaþróun
Median $13.6K
Gagnafræðingur
Median $91.2K
Vöruhönnuður
Median $49.1K
Tækniforritstjóri
Median $74.8K

Tækniverkefnastjóri

Mannauður
Median $54.8K
Fjármálasérfræðingur
Median $60K
Markaðsmál
Median $44.5K
Verkefnastjóri
Median $38.7K
Ráðningaraðili
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Endurskoðandi
$49.8K
Viðskiptarekstur
$46.9K
Viðskiptarekstrarstjóri
$44.7K
Jarðfræðiverkfræðingur
$174K
Grafískur hönnuður
$71.2K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$44.2K
Lögfræði
$98K
Sala
$41.3K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$225K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$102K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Shopee eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Shopee er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Senior Expert Software Engineer level með árlegar heildarbætur upp á $231,746. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Shopee er $70,340.

