ShopBack Laun

Laun hjá ShopBack eru á bilinu $15,900 í heildarjöfnum á ári fyrir Notendaupplifunarrannsóknarmaður í neðri kantinum til $388,746 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ShopBack. Síðast uppfært: 9/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $54.4K
Vörustjóri
Median $120K
Viðskiptasérfræðingur
$44.3K

Viðskiptaþróun
$50.7K
Markaðsmál
$49K
Vöruhönnuður
$74.4K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$389K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$15.9K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

5%

ÁR 1

25%

ÁR 2

70%

ÁR 3

Hjá ShopBack eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 5% ávinst á 1st-ÁR (5.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 70% ávinst á 3rd-ÁR (70.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ShopBack er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $388,746. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ShopBack er $52,503.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá ShopBack

