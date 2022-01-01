Fyrirtækjaskrá
Shippo Laun

Laun hjá Shippo eru á bilinu $94,525 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $326,360 fyrir Viðskiptarekstur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Shippo. Síðast uppfært: 9/18/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $180K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $220K
Viðskiptarekstur
$326K

Viðskiptarekstrarstjóri
$198K
Lögfræði
$171K
Vöruhönnuður
$196K
Vörustjóri
$196K
Ráðningaraðili
$94.5K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Shippo eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Shippo er Viðskiptarekstur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $326,360. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Shippo er $196,015.

