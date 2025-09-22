Fyrirtækjaskrá
Shiftsmart
Shiftsmart Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Shiftsmart er samtals $225K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Shiftsmart. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Samtals á ári
$225K
Stig
-
Grunnlaun
$100K
Stock (/yr)
$125K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Shiftsmart?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Shiftsmart in United States sits at a yearly total compensation of $375,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shiftsmart for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in United States is $175,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Shiftsmart

Önnur úrræði