Fyrirtækjaskrá
Shield AI
Shield AI Laun

Laun hjá Shield AI eru á bilinu $100,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $391,950 fyrir Viðskiptarekstrarstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Shield AI. Síðast uppfært: 10/14/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $100K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $289K

Geimferðaverkfræðingur
$166K
Viðskiptarekstrarstjóri
$392K
Viðskiptaþróun
$130K
Gagnafræðingur
$382K
Vélaverkfræðingur
$105K
Vörustjóri
$182K
Ráðningaraðili
$161K
Tækniforritstjóri
$182K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Shield AI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Shield AI er Viðskiptarekstrarstjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $391,950. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Shield AI er $165,408.

