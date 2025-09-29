ServiceTitan Ráðningaraðili Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Ráðningaraðili launapakka in United States hjá ServiceTitan er samtals $140K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ServiceTitan. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Samtals á ári
$140K
Stig
L4
Grunnlaun
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bónus
$20K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ServiceTitan?

$160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá ServiceTitan eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



