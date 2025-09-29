ServiceTitan Verkefnastjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Verkefnastjóri heildarlauna in United States hjá ServiceTitan er á bilinu $92.1K til $129K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ServiceTitan. Síðast uppfært: 9/29/2025

Meðaltal heildarlauna

$99.9K - $121K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$92.1K$99.9K$121K$129K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá ServiceTitan eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnastjóri hjá ServiceTitan in United States er árleg heildarlaun upp á $128,760. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ServiceTitan fyrir Verkefnastjóri hlutverkið in United States er $92,130.

