ServiceNow Markaðsrekstur Laun

Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Markaðsrekstur kjör in United States hjá ServiceNow eru samtals $266K á year fyrir IC4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $100K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ServiceNow. Síðast uppfært: 9/29/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$266K
$176K
$62.5K
$27.5K
$160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ServiceNow eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Markaðsrekstur در ServiceNow in United States برابر کل دستمزد سالانه $345,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ServiceNow برای نقش Markaðsrekstur in United States برابر $100,000 است.

