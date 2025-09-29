Fyrirtækjaskrá
ServiceNow
  • Laun
  • Stjórnunarráðgjafi

  • Öll Stjórnunarráðgjafi laun

ServiceNow Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal heildarlauna fyrir Stjórnunarráðgjafi. Síðast uppfært: 9/29/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$161K - CA$191K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$149KCA$161KCA$191KCA$204K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

CA$226K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CA$42þ+ (stundum CA$420þ+) hækkunum.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ServiceNow eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Stjórnunarráðgjafi at ServiceNow in Canada sits at a yearly total compensation of CA$203,836. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Stjórnunarráðgjafi role in Canada is CA$148,889.

