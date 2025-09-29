ServiceNow Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá ServiceNow eru á bilinu $118K á year fyrir IC1 til $296K á year fyrir IC4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $252K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ServiceNow. Síðast uppfært: 9/29/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
$118K
$118K
$0
$0
IC2
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá ServiceNow eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
