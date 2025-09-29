ServiceNow Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Viðskiptarekstrarstjóri launapakka hjá ServiceNow er samtals $439K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ServiceNow. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Samtals á ári
$439K
Stig
IC5
Grunnlaun
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bónus
$44K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
18 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ServiceNow?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá ServiceNow er árleg heildarlaun upp á $517,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ServiceNow fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er $386,500.

