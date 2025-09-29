Fyrirtækjaskrá
Service NSW
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Service NSW Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Australia hjá Service NSW er samtals A$135K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Service NSW. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Samtals á ári
A$135K
Stig
Senior
Grunnlaun
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Service NSW?

A$249K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldir

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Service NSW in Australia er árleg heildarlaun upp á A$157,556. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Service NSW fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Australia er A$124,050.

