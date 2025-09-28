Fyrirtækjaskrá
Sequoia
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Mannauður

  • Öll Mannauður laun

Sequoia Mannauður Laun

Miðgildi Mannauður launapakka in United States hjá Sequoia er samtals $235K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sequoia. Síðast uppfært: 9/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Samtals á ári
$235K
Stig
Senior
Grunnlaun
$198K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$37K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Sequoia?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Mannauður tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Mannauður hjá Sequoia in United States er árleg heildarlaun upp á $302,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sequoia fyrir Mannauður hlutverkið in United States er $235,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Sequoia

Tengd fyrirtæki

  • LinkedIn
  • Databricks
  • SoFi
  • Stripe
  • Coinbase
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði